Остановить военную помощь Украине приказал Хегсет. Трамп ничего не знал — Reuters

Устный приказ о временном приостановлении поставок военной помощи Украине поступил из офиса главы Пентагона Пита Хегсета, а презединт США Дональд Трамп якобы ничего об этом не знал.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники и после ознакомления с документами TRANSCOM (Транспортного командования США).

Глава Пентагона и приостановление военной помощи Украине

По их данным, где-то через неделю после вступления Трампа в должность американские военные приказали трем грузовым авиакомпаниям, базирующимся на авиабазе Довер (штат Делавэр) и на американской базе в ОАЭ, остановить отправку 11 рейсов, загруженных артснарядами и другим оружием для Украины.

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Чиновники по вопросам нацбезопасности в Белом доме, Пентагоне и Госдепе не смогли ответить, кто отдал приказ TRANSCOM остановить поставки, а также постоянная ли это пауза для всей помощи или только частичная.

Через неделю рейсы возобновили, а документы свидетельствуют о том, что приказ поступил из офиса Минобороны.

Три собеседника издания утверждают, что приостановление поставок произошло после того, как Трамп завершил 30 января в Овальном кабинете встречу по Украине, в которой участвовали Хегсет и другие высокопоставленные чиновники по нацбезопасности.

Двое из них сказали, что во время встречи была выдвинута идея прекращения помощи Украине, однако Трамп не давал никаких указаний.

— Президент не знал о приказе Хегсета, как и другие высокопоставленные чиновники по нацбезопасности, участвовавшие во встрече, по словам двух источников, информированных о закрытых обсуждениях в Белом доме, и еще одного, который непосредственно знал об этом вопросе, — пишет агентство.

При этом в Белом доме не объяснили, почему высокопоставленные чиновники по национальной безопасности, которые обычно участвуют в процессе принятия решений, не знали об этом приказе и почему его так быстро отменили.

Reuters пишет, что пауза в поставках помощи, подтвержденная пятью чиновниками, свидетельствует о путанице в том, как администрация президента США разрабатывает и внедряет политику нацбезопасности.

— В Пентагоне этот беспорядок не является тайной, и многие нынешние и бывшие чиновники говорят, что ведомство страдает от внутренних разногласий по внешней политике, глубоко укоренившихся обид и неопытных сотрудников, — говорится в публикации.

Три источника заявили, что Хегсет неправильно интерпретировал обсуждение с Трампом политики в отношении Украины и поставок помощи. Еще два отрицали, что помощь была приостановлена, назвав это логистической паузой.

4 марта СМИ со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне сообщили, что президент США Дональд Трамп якобы приказал прекратить поставки всей военной помощи Украине, пока лидеры страны не продемонстрируют “приверженность переговорам о прекращении войны в Украине”.

Источник : Reuters

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