Трамп запретил финансирование исследований вирусов с пандемическим потенциалом

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий любое федеральное финансирование исследований спорных инфекционных заболеваний в Китае, Иране и других странах, в которых, по мнению правительства, не осуществляется должный надзор за научными экспериментами.

— Эта область науки, известная как исследования в области приобретения функций, включает изменение свойств вируса в лабораторных условиях для изучения его распространения и мутаций, — говорится в сообщении.

До и после моратория

Первая администрация Трампа сняла мораторий на исследования по приобретению функций в 2017 году.

Однако споры вокруг этой практики вновь разгорелись в первые дни пандемии Covid-19, когда Национальные институты здравоохранения отменили федеральный грант группе ученых, работающих с исследователями из Уханьского института вирусологии над изучением коронавирусов.

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Происхождение Covid-пандемии

Федеральные агентства заявляют, что нет достаточных окончательных доказательств, чтобы сделать вывод о том, просочился ли патоген Covid-19 из лаборатории или распространился от дикой природы к человеку естественным путем.

Многие ученые, основываясь на анализе вируса и ранних случаях, полагают, что вирус возник естественным образом у животных и распространился на людей во время вспышки на рынке в Ухане.

Комитеты Конгресса под руководством республиканцев посчитали, что пандемия, вероятно, возникла из-за утечки из лаборатории, и призвали администрацию снова запретить исследования по приобретению функции.

Угроза для США

Указ также предписывает Национальным институтам здравоохранения и другим агентствам выявлять и устранять любые биологические исследования, которые могут представлять угрозу для американского общества.

Белый дом заявил, что также запретит любое будущее финансирование исследований вирусов с пандемическим потенциалом.

Источник : CNN

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