Трамп запретил финансирование исследований вирусов с пандемическим потенциалом
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий любое федеральное финансирование исследований спорных инфекционных заболеваний в Китае, Иране и других странах, в которых, по мнению правительства, не осуществляется должный надзор за научными экспериментами.
— Эта область науки, известная как исследования в области приобретения функций, включает изменение свойств вируса в лабораторных условиях для изучения его распространения и мутаций, — говорится в сообщении.
До и после моратория
Первая администрация Трампа сняла мораторий на исследования по приобретению функций в 2017 году.
Однако споры вокруг этой практики вновь разгорелись в первые дни пандемии Covid-19, когда Национальные институты здравоохранения отменили федеральный грант группе ученых, работающих с исследователями из Уханьского института вирусологии над изучением коронавирусов.
Происхождение Covid-пандемии
Федеральные агентства заявляют, что нет достаточных окончательных доказательств, чтобы сделать вывод о том, просочился ли патоген Covid-19 из лаборатории или распространился от дикой природы к человеку естественным путем.
Многие ученые, основываясь на анализе вируса и ранних случаях, полагают, что вирус возник естественным образом у животных и распространился на людей во время вспышки на рынке в Ухане.
Комитеты Конгресса под руководством республиканцев посчитали, что пандемия, вероятно, возникла из-за утечки из лаборатории, и призвали администрацию снова запретить исследования по приобретению функции.
Угроза для США
Указ также предписывает Национальным институтам здравоохранения и другим агентствам выявлять и устранять любые биологические исследования, которые могут представлять угрозу для американского общества.
Белый дом заявил, что также запретит любое будущее финансирование исследований вирусов с пандемическим потенциалом.