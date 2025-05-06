Правительство канцлера Германии Мерца сформировано — список новых министров

В Германии завершили формирование нового правительства канцлера Фридриха Мерца. Министры приняли присягу и получили свидетельства о назначении.

Новое правительство канцлера Германии Мерца

Как сообщает Spiegel, 17 министров прибыли во дворец Бельвю. Там президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил чиновникам свидетельства о назначении.

После этого министры вернулись в Бундестаг, чтобы там принять присягу.

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Среди новоназначенных немецких министров:

Ларс Клингбейл — вице-канцлер и министр финансов;

Катерина Райхе — министр экономики;

Иоганн Вадефул — министр иностранных дел;

Борис Писториус — министр обороны;

Александр Добриндт — министр внутренних дел;

Бербель Бас — министр труда;

Патрик Шнидер — министр транспорта;

Нина Варкен — министр здравоохранения;

Верена Хубертц — министр строительства;

Дороти Бер — министр исследований;

Карин Прин — министр образования и по делам семьи;

Карстен Вильдбергер — министр по цифровым вопросам и государственной модернизации;

Алоиз Райнер — министр сельского хозяйства;

Стефани Хубиг — министр юстиции;

Карстен Шнайдер — министр окружающей среды;

Рим Алабали-Радован — министр по вопросам содействия развитию;

Торстен Фрай — министр по особым делам.

Стоит отметить, что самое важное для Украины — это назначение министров иностранных дел Иоганна Вадефула и обороны Бориса Писториуса.

В частности, Вадефул открыто поддерживает Украину и уже провел разговор с министром иностранных дел Андреем Сибигой. Он отметил, что Украине усилят помощь, но не уточнил, какую именно.

Борис Писториус занимал должность министра обороны, когда канцлером Германии был Олаф Шольц. В тот период Украина получила от Германии системы ПВО Patriot, танки Leopard 2 и другую военную помощь.

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