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Юлия Захарченко, редактор ленты

Правительство канцлера Германии Мерца сформировано — список новых министров

Фрідріх Мерц
Фото: Getty Images

В Германии завершили формирование нового правительства канцлера Фридриха Мерца. Министры приняли присягу и получили свидетельства о назначении.

Новое правительство канцлера Германии Мерца

Как сообщает Spiegel, 17 министров прибыли во дворец Бельвю. Там президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил чиновникам свидетельства о назначении.

После этого министры вернулись в Бундестаг, чтобы там принять присягу.

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Среди новоназначенных немецких министров:

  • Ларс Клингбейл — вице-канцлер и министр финансов;
  • Катерина Райхе — министр экономики;
  • Иоганн Вадефул — министр иностранных дел;
  • Борис Писториус — министр обороны;
  • Александр Добриндт — министр внутренних дел;
  • Бербель Бас — министр труда;
  • Патрик Шнидер — министр транспорта;
  • Нина Варкен — министр здравоохранения;
  • Верена Хубертц — министр строительства;
  • Дороти Бер — министр исследований;
  • Карин Прин — министр образования и по делам семьи;
  • Карстен Вильдбергер — министр по цифровым вопросам и государственной модернизации;
  • Алоиз Райнер — министр сельского хозяйства;
  • Стефани Хубиг — министр юстиции;
  • Карстен Шнайдер — министр окружающей среды;
  • Рим Алабали-Радован — министр по вопросам содействия развитию;
  • Торстен Фрай — министр по особым делам.

Стоит отметить, что самое важное для Украины — это назначение министров иностранных дел Иоганна Вадефула и обороны Бориса Писториуса.

В частности, Вадефул открыто поддерживает Украину и уже провел разговор с министром иностранных дел Андреем Сибигой. Он отметил, что Украине усилят помощь, но не уточнил, какую именно.

Борис Писториус занимал должность министра обороны, когда канцлером Германии был Олаф Шольц. В тот период Украина получила от Германии системы ПВО Patriot, танки Leopard 2 и другую военную помощь.

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