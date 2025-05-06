Правительство канцлера Германии Мерца сформировано — список новых министров
В Германии завершили формирование нового правительства канцлера Фридриха Мерца. Министры приняли присягу и получили свидетельства о назначении.
Новое правительство канцлера Германии Мерца
Как сообщает Spiegel, 17 министров прибыли во дворец Бельвю. Там президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил чиновникам свидетельства о назначении.
После этого министры вернулись в Бундестаг, чтобы там принять присягу.
Среди новоназначенных немецких министров:
- Ларс Клингбейл — вице-канцлер и министр финансов;
- Катерина Райхе — министр экономики;
- Иоганн Вадефул — министр иностранных дел;
- Борис Писториус — министр обороны;
- Александр Добриндт — министр внутренних дел;
- Бербель Бас — министр труда;
- Патрик Шнидер — министр транспорта;
- Нина Варкен — министр здравоохранения;
- Верена Хубертц — министр строительства;
- Дороти Бер — министр исследований;
- Карин Прин — министр образования и по делам семьи;
- Карстен Вильдбергер — министр по цифровым вопросам и государственной модернизации;
- Алоиз Райнер — министр сельского хозяйства;
- Стефани Хубиг — министр юстиции;
- Карстен Шнайдер — министр окружающей среды;
- Рим Алабали-Радован — министр по вопросам содействия развитию;
- Торстен Фрай — министр по особым делам.
Стоит отметить, что самое важное для Украины — это назначение министров иностранных дел Иоганна Вадефула и обороны Бориса Писториуса.
В частности, Вадефул открыто поддерживает Украину и уже провел разговор с министром иностранных дел Андреем Сибигой. Он отметил, что Украине усилят помощь, но не уточнил, какую именно.
Борис Писториус занимал должность министра обороны, когда канцлером Германии был Олаф Шольц. В тот период Украина получила от Германии системы ПВО Patriot, танки Leopard 2 и другую военную помощь.