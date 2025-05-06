ЕС может ввести новые пошлины на €100 млрд в случае провала переговоров с США — СМИ

Европейский Союз планирует ввести новые пошлины на американские товары на сумму около €100 млрд, если текущие торговые переговоры с США не дадут желаемого результата.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, которые ознакомлены с этим вопросом.

ЕС готовит новые пошлины для товаров из США

В среду, 7 мая, ЕС представит предложенные меры, а консультации по этому вопросу продлятся месяц. В течение этого времени список товаров, на которые будут наложены новые пошлины, может меняться.

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Как ранее сообщал Bloomberg, Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, отвечающий за торговые вопросы, планирует на этой неделе предоставить США документ, чтобы начать переговоры.

Предложения ЕС, вероятно, будут предусматривать уменьшение торговых и нетарифных барьеров, а также поощрение инвестиций в США.

Отмечается, что торговые переговоры между Евросоюзом и США, которые начались в прошлом месяце, пока не принесли значительного прогресса. В частности, большинство американских тарифов останутся в силе.

ЕС также отметил, что расследование президента США Дональда Трампа приведет к увеличению количества товаров, на которые будут наложены тарифы.

Представитель комиссии не предоставил комментарии Bloomberg.

Новые контрмеры ЕС дополнят уже существующие пошлины на американские товары на сумму €21 млрд, которые введены в ответ на 25% пошлину Трампа на экспорт стали и алюминия.

В начале мая Евросоюз согласился отложить внедрение новых мер на 90 дней после того, как США снизили свои пошлины на большинство товаров из ЕС на период переговоров.

Источник : Bloomberg

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