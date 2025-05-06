ЕС официально обвинит РФ в применении химического оружия в Украине — СМИ

Совет Евросоюза разработал новый санкционный регламент, в котором впервые официально фиксируется обвинение против Российской Федерации в использовании слезоточивого газа CS в зоне боевых действий в Украине — как средства ведения войны.

РФ обвинили в использовании слезоточивого газа CS на войне

В пояснительном документе, с которым ознакомился расследовательский проект Система (совместная инициатива телеканала Настоящее время и Радио Свобода), чиновники ЕС ссылаются на отчеты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые были обнародованы по просьбе Украины в ноябре 2024 года и феврале 2025-го.

В упомянутых отчетах речь идет о расследовании инцидентов вблизи населенных пунктов Марьевка и Ильинка, расположенных на территории Днепропетровской области, где в 2024 году были зафиксированы случаи использования CS-газа во время российских атак.

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Наличие следов этого вещества подтверждают результаты анализов почвы и воды, показания украинских военнослужащих, а также фото корпусов гранат типа РГ-Во (аббревиатура, расшифровывается как “ручная граната — вещество отравляющее”).

Такие гранаты производятся в России. В 2024 году пропагандистский телеканал RT демонстрировал кадры, на которых видно использование подобных средств российскими военными.

— С учетом серьезности ситуации, при отсутствии достоверного объяснения от России в связи с ее широко задокументированным применением средств слезоточивого действия, а также для укрепления глобального запрета на использование химического оружия, Европейский союз призывает ОЗХО к своевременной атрибуции установленного применения таких веществ как метода ведения войны, — говорится в документе, сопровождающем санкционный регламент.

В новый санкционный список, который готовит Евросоюз, включены Войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны РФ, два научно-исследовательских центра — 27 и 33, которые имеют связь с разработкой и потенциальным применением химических агентов.

Что известно о газе CS

CS (газ CS или так называемый Сирень) — слезоточивое вещество, которое вызывает сильное раздражение слизистых оболочек, кожи и органов дыхания. После контакта с газом человек теряет способность ориентироваться и испытывает сильное удушье.

Официально CS относят к нелетальному оружию для сдерживания массовых беспорядков. Он находится на вооружении полиции во многих государствах.

Однако, как подчеркивают представители ЕС, его применение во время военных действий нарушает статью 1 Конвенции о запрещении химического оружия.

По информации Министерства обороны Украины, капсулы со слезоточивым газом CS были обнаружены не только в гранатах, но и внутри дронов-камикадзе типа Шахед.

Санкции против РФ за применение химических средств на войне

Применение химических средств Россией уже становилось основанием для санкций со стороны США — тогда речь шла об использовании более токсичного химиката, хлорпикрина.

В 2025 году ЕС также вводил ограничения, связанные с возможными поставками России товаров двойного назначения, которые могут быть использованы для изготовления запрещенных веществ.

Это один из трех пакетов ограничительных мер, которые готовит Евросоюз для утверждения в ближайшее время.

Два других касаются российских кибератак, а также дестабилизирующей деятельности на территории Европы. В перспективе также готовится очередной, 17-й с начала полномасштабной войны пакет санкций ЕС, посвященный агрессии РФ против Украины.

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