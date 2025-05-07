Избрали ли уже Папу Римского: когда мир увидит нового понтифика

Сегодня, 7 мая 2025 года, в Ватикане официально начался конклав для избрания нового Папы Римского. После смерти Папы Франциска кардиналы со всего мира собрались на конклав, чтобы избрать нового понтифика Католической Церкви.

Факты ICTV узнавали, выбрали ли уже Папу Римского и сколько может длиться голосование.

Избрали ли уже нового Папу Римского

Выборы нового Папы начались в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) с общей мессы в базилике Святого Петра, которую возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре.

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Во второй половине дня кардиналы покинут ватиканский отель и направятся к часовне Павла. Оттуда в 16:30 (17:30 по киевскому времени) начнется торжественная процессия в Сикстинскую капеллу, где они и будут оставаться до избрания нового Папы Римского.

Таким образом, нового Папу Римского могут избрать уже сегодня, если кардиналы быстро достигнут согласия и кандидат наберет необходимые две трети голосов. Однако, учитывая сложность процесса и количество кардиналов, более вероятно, что избрание продлится несколько дней.

Сколько длится конклав

По данным Reuters, в течение последних веков ни один Понтифик не был избран в первый день, поэтому конклав может длиться несколько дней.

Средняя продолжительность десяти последних конклавов — чуть больше трех дней. Последний раз, в 2013 году, когда был избран Папа Франциск, процесс длился два дня.

В среду, 7 мая, состоится только одно голосование. В последующие дни кардиналы будут голосовать до четырех раз в сутки. Если решение не принято — из дымохода на крыше капеллы появится черный дым. Белый дым вместе с колоколом будут означать, что нового Папу уже выбрали.

Напомним, что в Сикстинской капелле уже установили специальный дымоход, через который мир может узнавать о результатах голосования во время конклава. Именно через него после каждого тура голосования идет дым:

черный дым означает, что нового Папу еще не избрали,

белый дым — что избрание состоялось, и мир получил нового Понтифика.

Конклав будет продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не получит не менее двух третей голосов кардиналов-избирателей.

Как и столетие назад, во время конклава кардиналы полностью изолированы от внешнего мира — им запрещено контактировать с кем-либо вне капеллы. Для обеспечения полной конфиденциальности Ватикан применил современные технологии, в частности устройства для блокировки сигналов и защиты от прослушивания.

Кардиналы могут добраться до Сикстинской капеллы пешком, однако исключительно по защищенному и заранее определенному маршруту. Периметр их передвижения будет полностью опечатан.

Чтобы избежать утечки информации, участникам конклава рекомендуется оставить мобильные телефоны в своих комнатах — как в Доме святой Марты, так и в капелле связь будет заблокирована.

Каждый кардинал также получил специальный буклет с официальными биографиями своих коллег, который опубликован на сайте Святого Престола.

Кто может стать новым Папой Римским

Среди фаворитов на папский престол называют итальянского кардинала Пьетро Паролина и кардинала с Филиппин Луиса Антонио Тагле.

К вероятным кандидатам также входят француз Жан-Марк Авелин, венгерский кардинал Петер Эрдо, американец Роберт Прево.

Джерело: VaticanNews

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