Мы приближаемся к моменту, когда придется принимать решение: Трамп о заявлении Вэнса

Соединенные Штаты Америки приближаются к моменту, когда придется принимать определенные решения в полномасштабной войне России против Украины.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп о заявлении Вэнса, что россияне слишком много хотят

Дональда Трампа попросили прокомментировать заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который ранее сказал, что россияне слишком много требуют для завершения войны.

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— Возможно, Вэнс прав. Возможно, он знает кое-что, потому что я занимался этим и еще другими вещами. Но мы приближаемся к точке, когда придется принимать определенные решения. Но я этому не рад, — ответил американский президент.

Недавно Джей Ди Вэнс заявил, что россияне просят слишком много уступок в переговорах для завершения войны против Украины. По его мнению, США не согласны с российским оправданием агрессии.

Вице-президент США утверждает, что стоит спросить именно у украинцев, что нужно для окончания войны.

Источник : NBC News

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