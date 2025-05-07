Президент Азербайджана отказался ехать на парад в Москву: известна причина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил свою поездку в Москву на парад российского диктатора Владимира Путина, который запланирован на пятницу, 9 мая.

Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Алиев отказался лететь на парад в Москву

Свое решение президент Азербайджана объяснил тем, что должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных своему отцу Гейдару Алиеву.

Сейчас смотрят

— Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву, — сказал Ушаков.

В Кремле ранее заявляли, что пригласили на парад 9 мая в Москву лидеров 29 иностранных государств, среди которых Алиев.

Кроме Алиева приглашение отклонил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также из-за якобы коронавируса не прилетит в Москву президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

Стоит заметить, что отношения РФ и Азербайджана охладели после того, как в декабре 2024 года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который направлялся в Грозный из Баку, потерпел авиакатастрофу в Казахстане.

Причиной авиакатастрофы стало поражение воздушного судна российской системой ПВО. Алиев возложил вину за крушение самолета Azerbaijan Airlines на Россию, заявив, что Баку требует справедливости и наказания виновных.

Источник : Медуза

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.