РФ просит слишком много на переговорах по войне в Украине — Вэнс
Российская Федерация в переговорах просит об уступках для завершения полномасштабной войны против Украины. Однако россияне просят слишком много, считают в Белом доме.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской конференции.
Вэнс о требованиях РФ на переговорах с Украиной
По мнению американского вице-президента, война России против Украины продолжается слишком долго. Он обратил внимание, что много людей погибли с обеих сторон.
Как отметил Вэнс, в Белом доме считают якобы абсурдным то, что Россия и Украина не ведут конструктивные переговоры о том, что нужно для завершения войны.
Говоря о стратегии американского президента Дональда Трампа, Вэнс сказал, что США не согласны с российским оправданием войны.
Вице-президент США утверждает, что как он, так и Трамп критикуют полномасштабное нападение на Украину.
По его мнению, россияне не заинтересованы в завершении войны.
— Сейчас они просят определенных уступок для завершения конфликта. Мы думаем, они просят слишком много. Украинцы — другая сторона. Мы должны спросить, что нужно украинцам для успешного завершения конфликта, — сказал Вэнс.
В конце апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров и предпринять шаги по установлению мира с США, если на соответствующие шаги пойдет Россия.