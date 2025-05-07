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РФ просит слишком много на переговорах по войне в Украине — Вэнс

Джей Ді Венс
Фото: Getty Images

Российская Федерация в переговорах просит об уступках для завершения полномасштабной войны против Украины. Однако россияне просят слишком много, считают в Белом доме.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской конференции.

Вэнс о требованиях РФ на переговорах с Украиной

По мнению американского вице-президента, война России против Украины продолжается слишком долго. Он обратил внимание, что много людей погибли с обеих сторон.

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Как отметил Вэнс, в Белом доме считают якобы абсурдным то, что Россия и Украина не ведут конструктивные переговоры о том, что нужно для завершения войны.

Говоря о стратегии американского президента Дональда Трампа, Вэнс сказал, что США не согласны с российским оправданием войны.

Вице-президент США утверждает, что как он, так и Трамп критикуют полномасштабное нападение на Украину.

По его мнению, россияне не заинтересованы в завершении войны.

— Сейчас они просят определенных уступок для завершения конфликта. Мы думаем, они просят слишком много. Украинцы — другая сторона. Мы должны спросить, что нужно украинцам для успешного завершения конфликта, — сказал Вэнс.

В конце апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров и предпринять шаги по установлению мира с США, если на соответствующие шаги пойдет Россия.

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Источник: White House
Белый дом, Война в Украине, Джей Ди Вэнс, США, Україна-Росія
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