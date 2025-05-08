Биткоин превысил $100 тыс. на фоне торгового соглашения между США и Британией

В четверг, 8 мая, курс главной криптовалюты поднимался до $101 519 за единицу, что на 4,9% больше предыдущего дня.

Другие основные токены росли еще более стремительно, пишет Bloomberg.

Биткоин во второй раз пересек отметку в $100 тыс.

Максимум этого года был зафиксирован 20 января — в день инаугурации Дональда Трампа на второй президентский срок. Тогда Биткоин достиг $109 тыс., но впоследствии потерял до 30% стоимости после введения новых тарифов, которые вызвали турбулентность на финансовых рынках.

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— Это свидетельствует о мощном спросе на цифровые активы, особенно на Биткоин. Мы видим растущее количество покупателей. Биткоин невозможно обложить пошлиной, и он является независимым средством сохранения стоимости в периоды экономического стресса, — отметил Космо Цзян, генеральный партнер Pantera Capital.

Президент Трамп объявил о достижении предварительного торгового соглашения с Великобританией, согласно которому британская сторона ускорит таможенные процедуры для американских товаров и снизит барьеры для импорта сельскохозяйственной, химической, энергетической и промышленной продукции.

Это первая крупная сделка после волны тарифов, которую Трамп инициировал в отношении десятков торговых партнеров США.

Трамп — сторонник цифровых активов

Дональд Трамп активно интересуется цифровыми активами. Его администрация сняла ряд юридических ограничений с криптокомпаний, создала государственный резерв Биткоина, ослабила регулирование и даже сама вошла в криптобизнес.

В частности, связанные с семьей Трампов структуры запустили децентрализованную платформу World Liberty Financial, выпустили стейблкоин, привязанный к доллару, и мемокоины с изображениями Трампа и первой леди Мелании.

Однако такое активное участие вызвало и споры. Миллионные прибыли, которые уже получила семья Трампа от криптопроектов, могут осложнить быстрое принятие двухпартийного закона о стейблкоинах, который поддерживает как индустрия, так и Белый дом.

Несмотря на споры, ожидания дальнейшего роста стоимости цифровых активов стимулируют создание новых компаний, инвестирующих в криптовалюту. Активизировались также слияния, поглощения и планы IPO в сфере цифровых активов.

— $100 тыс. — это очевидная психологическая отметка. Учитывая участие публичных компаний в хранении Биткоина, мы ожидаем его существенного роста до конца года, — заявил Эдвард Чин, соучредитель Parataxis Capital.

В четверг Coinbase Global Inc. объявила о сделке на $2,9 млрд по покупке Deribit — крупнейшей в мире биржи опционов на Биткоин и Эфир. Это часть стратегии Coinbase по выходу на рынок криптодеривативов.

— После прорыва уровня $100 тыс. мы увидим волну покупок и подражание тренду. Это лишь начало новой фазы роста, — отметил Дариус Сит, основатель криптоинвестфонда QCP.

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