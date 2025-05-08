Избрали ли уже Папу Римского: когда мир увидит нового понтифика
7 мая 2025 года, в Ватикане официально начался конклав — голосование для избрания нового Папы Римского. 8 мая кардиналы снова собрались в Сикстинской капелле, чтобы избрать преемника Папы Франциска.
Факты ICTV узнавали, выбрали ли уже Папу Римского и сколько может длиться голосование.
Избрали ли уже нового Папу Римского
Выборы нового Папы начались 7 мая в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) с совместной мессы в базилике Святого Петра, которую возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре.
В первый день конклава, 7 мая кардиналы Католической церкви не смогли избрать нового Папу Римского. Это стало понятно, когда из дымохода Сикстинской капеллы появился черный дым — знак неудачного голосования. После первого голосования 8 мая не удалось избрать нового Папу. Следующее голосование состоится сегодня вечером.
Как сообщает CNN, явного фаворита среди кандидатов на преемника Папы Франциска пока нет. Все 133 кардинала, которые принимали участие в голосовании, вернулись в ватиканскую резиденцию Санта-Марта, где будут находиться в изоляции до завершения процесса.
Сейчас тысячи людей собрались возле Ватикана, следя за дымом капеллы. Черный дым означает, что согласие не достигнуто, а белый — что избран новый Папа.
Сколько длится конклав
По данным Reuters, в течение последних веков ни один понтифик не был избран в первый день, поэтому конклав может длиться несколько дней.
Средняя продолжительность десяти последних конклавов — чуть больше трех дней. Последний раз, в 2013 году, когда был избран Папа Франциск, процесс длился два дня.
В среду, 7 мая, состоится только одно голосование. В последующие дни кардиналы будут голосовать до четырех раз в сутки. Если решение не принято — из дымохода на крыше капеллы появится черный дым. Белый дым вместе с колоколом будут означать, что нового Папу уже выбрали.
Напомним, что в Сикстинской капелле уже установили специальный дымоход, через который мир может узнавать о результатах голосования во время конклава.
Как и столетие назад, во время конклава кардиналы полностью изолированы от внешнего мира — им запрещено контактировать с кем-либо вне капеллы. Для обеспечения полной конфиденциальности Ватикан применил современные технологии, в частности устройства для блокировки сигналов и защиты от прослушивания.
Кардиналы могут добраться до Сикстинской капеллы пешком, однако исключительно по защищенному и заранее определенному маршруту. Периметр их передвижения будет полностью опечатан.
Чтобы избежать утечки информации, участникам конклава рекомендуется оставить мобильные телефоны в своих комнатах — как в Доме святой Марты, так и в капелле связь будет заблокирована.
Каждый кардинал также получил специальный буклет с официальными биографиями своих коллег, который опубликован на сайте Святого Престола.
Кто может стать новым Папой Римским
Среди фаворитов на папский престол называют итальянского кардинала Пьетро Паролина и кардинала с Филиппин Луиса Антонио Тагле.
К вероятным кандидатам также входят француз Жан-Марк Авелин, венгерский кардинал Петер Эрдо, американец Роберт Прево.
Джерело: VaticanNews