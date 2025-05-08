Избрали ли уже Папу Римского: когда мир увидит нового понтифика

7 мая 2025 года, в Ватикане официально начался конклав — голосование для избрания нового Папы Римского. 8 мая кардиналы снова собрались в Сикстинской капелле, чтобы избрать преемника Папы Франциска.

Факты ICTV узнавали, выбрали ли уже Папу Римского и сколько может длиться голосование.

Избрали ли уже нового Папу Римского

Выборы нового Папы начались 7 мая в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) с совместной мессы в базилике Святого Петра, которую возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре.

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В первый день конклава, 7 мая кардиналы Католической церкви не смогли избрать нового Папу Римского. Это стало понятно, когда из дымохода Сикстинской капеллы появился черный дым — знак неудачного голосования. После первого голосования 8 мая не удалось избрать нового Папу. Следующее голосование состоится сегодня вечером.

Как сообщает CNN, явного фаворита среди кандидатов на преемника Папы Франциска пока нет. Все 133 кардинала, которые принимали участие в голосовании, вернулись в ватиканскую резиденцию Санта-Марта, где будут находиться в изоляции до завершения процесса.

Сейчас тысячи людей собрались возле Ватикана, следя за дымом капеллы. Черный дым означает, что согласие не достигнуто, а белый — что избран новый Папа.

Сколько длится конклав

По данным Reuters, в течение последних веков ни один понтифик не был избран в первый день, поэтому конклав может длиться несколько дней.

Средняя продолжительность десяти последних конклавов — чуть больше трех дней. Последний раз, в 2013 году, когда был избран Папа Франциск, процесс длился два дня.

В среду, 7 мая, состоится только одно голосование. В последующие дни кардиналы будут голосовать до четырех раз в сутки. Если решение не принято — из дымохода на крыше капеллы появится черный дым. Белый дым вместе с колоколом будут означать, что нового Папу уже выбрали.

Напомним, что в Сикстинской капелле уже установили специальный дымоход, через который мир может узнавать о результатах голосования во время конклава.

Как и столетие назад, во время конклава кардиналы полностью изолированы от внешнего мира — им запрещено контактировать с кем-либо вне капеллы. Для обеспечения полной конфиденциальности Ватикан применил современные технологии, в частности устройства для блокировки сигналов и защиты от прослушивания.

Кардиналы могут добраться до Сикстинской капеллы пешком, однако исключительно по защищенному и заранее определенному маршруту. Периметр их передвижения будет полностью опечатан.

Чтобы избежать утечки информации, участникам конклава рекомендуется оставить мобильные телефоны в своих комнатах — как в Доме святой Марты, так и в капелле связь будет заблокирована.

Каждый кардинал также получил специальный буклет с официальными биографиями своих коллег, который опубликован на сайте Святого Престола.

Кто может стать новым Папой Римским

Среди фаворитов на папский престол называют итальянского кардинала Пьетро Паролина и кардинала с Филиппин Луиса Антонио Тагле.

К вероятным кандидатам также входят француз Жан-Марк Авелин, венгерский кардинал Петер Эрдо, американец Роберт Прево.

Джерело: VaticanNews

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