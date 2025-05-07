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Это ужасно: Трамп призвал Индию и Пакистан прекратить обмен ударами

Трамп
Фото: Getty Images

Индия и Пакистан должны прекратить обмен ударами, ведь подобный конфликт между двумя странами ужасен.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп о ситуации с Индией и Пакистаном

— Это ужасно. Моя позиция — я хорошо лажу с обоими. Я хорошо знаю обоих. Хочу, чтобы они уладили это и остановились. Они уже действуют “око за око”. Надеюсь, они остановятся сейчас, — ответил Трамп.

Недавно обострился конфликт между Индией и Пакистаном, которые являются ядерными странами. Это произошло после того, как боевики напали на группу туристов в одном из индийских регионов.

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По словам чиновников Индии, подобный теракт мог организовать именно Пакистан. После этого обе страны стянули войска к границам.

Позже Индия запустила по Пакистану ракеты, на что другая страна аналогично ответила. Ранее президент США Дональд Трамп назвал эту ситуацию позором.

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Источник: CNN
Індія, Дональд Трамп, Пакистан, ракетний удар, США
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