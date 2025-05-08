Крупнейшие компании Германии, среди которых такие гиганты, как BMW, Adidas, Bayer, Siemens, Volkswagen, Deutsche Bank, Mercedes-Benz и другие, впервые совместно признали ответственность бизнеса за укрепление нацистской власти в 1933 году.

К совместному заявлению, обнародованному 8 мая 2025 года по случаю победы над нацизмом во Второй мировой войне, присоединились 49 ведущих предприятий ФРГ.

Что заявили компании

Инициатором обращения стал председатель правления Bayer Билл Андерсон. В январе этого года он вместе с руководителями BASF, Evonik и Siemens принял участие в церемонии чествования жертв Аушвица (Освенцима). После этого топ-менеджеры призвали другие немецкие компании объединиться для совместного заявления к 8 мая.

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Идею поддержали десятки корпораций, в том числе Allianz, Lufthansa, Bosch, Henkel, Deutsche Telekom, Porsche, DHL, REWE, Deutsche Börse, Rheinmetall, Thyssenkrupp, MAN, Hugo Boss, Merck и другие.

— Мы признаем, что приход нацистов к власти в 1933 году был бы невозможен без провала тогдашних политиков, военных, судебной системы и бизнеса. Немецкие компании способствовали укреплению нацистской диктатуры. Их лидеры, думая о выгоде, были втянуты в этот процесс. Мы берем ответственность за сохранение памяти о преступлениях нацизма, ведь они напоминают, насколько хрупкой является демократия, — говорится в заявлении.

Подписанты подчеркнули, что не будет “жирной точки” в исторической ответственности и что борьба с ненавистью, антисемитизмом и изоляцией остается общей задачей. Они также напомнили, что поражение нацистской Германии принесло свободу Европе, а современные демократии должны основываться на памяти, активности граждан и смелости противостоять угрозам.

Это — беспрецедентная по масштабу инициатива немецкого бизнеса. Ее одновременно обнародовали три влиятельных издания: Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Тем временем в Кремле последователи нацистского режима готовятся к проведению парада в Москве для празднования 9 мая. Диктатор Путин уже принимает гостей, среди которых и лидер Китая Си Цзиньпин, что уже прибыл в российскую столицу.

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