Путин хочет использовать парад на 9 мая для мобилизации россиян на войну

В Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Чехии и Молдове выступили с совместным заявлением к России, чтобы Кремль не использовал память о Второй мировой войне для оправдания новой агрессии.

Как Россия хочет использовать 9 мая

Как сообщает издание The New York Times, министры ряда европейских стран считают, что Россия превращает День победы в инструмент пропаганды и мобилизации.

В заявлении они отмечают, что смысл чествования заключается в том, чтобы вынести необходимые уроки и предотвратить повторение ошибок.

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По их мнению, уроки Второй мировой войны являются критически важными для понимания того, как восстановить и поддерживать долговременный мир и безопасность в Европе сегодня, когда они снова оказались под угрозой.

Министры убеждены, что потребность в продвижении общих европейских нарративов памяти на континенте и за его пределами является более насущной, чем когда-либо, ведь Россия продолжает войну против Украины и усиливает враждебные действия против демократических стран.

Правдивая оценка и глубокое понимание истории является основой демократической устойчивости общества, считают они.

— Мы готовы противостоять российской дезинформации и попыткам РФ переписать европейскую историю. У России нет права монополизировать победу над нацизмом, которую одержали многие нации, — говорится в сообщении.

Как отметили министры, вместо надлежащего чествования памяти жертв Второй мировой войны, режим российского диктатора Владимира Путина создал уродливый культ победы.

По их мнению, сейчас Россия использует коллективную победу над нацистами для оправдания полномасштабной агрессии и зверств против украинцев.

В заявлении они обратили внимание, что Путин будет пытаться использовать этот парад для дополнительной мобилизации россиян на войну, укрепления диктаторского режима и создания впечатления, что его международная изоляция слабеет.

Однако Европа не должна допустить того, чтобы глава Кремля достиг запланированных целей, убеждены министры.

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