Официальные лица из Вашингтона и Москвы провели переговоры о помощи США в возобновлении продаж российского газа на фоне заморозков в энергетических отношениях с Европой.

Переговоры о возобновлении поставок газа РФ в Европу

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на восемь источников, восстановление роли России на европейском газовом рынке рассматривается как возможный элемент мирного соглашения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Как утверждается, участие США в этом процессе может сгладить политическое сопротивление в Европе и предоставить американцам определенный контроль над тем, сколько именно российского газа будет получать Европа.

Сейчас смотрят

В сообщении говорится, что рассматриваются различные варианты американского участия. Среди них — инвестиции в Северный поток и украинскую газотранспортную систему, доля в Газпроме или участие американских компаний в качестве посредников-покупателей.

Два источника сообщают, что российский Газпром, стремясь восстановить продажи в Европу, даже рассматривает возможность предложить немецким клиентам краткосрочные 24-месячные контракты и значительные скидки.

В издании обратили внимание, что доля РФ на европейском газовом рынке упала с 40% до 19% за последние три года — это сильно повлияло на российскую экономику.

До сих пор шесть стран Европейского Союза покупают газ из России. Среди них — Венгрия и Словакия, которые получают газ через газопровод Турецкий поток.

В то же время Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания делают закупку сжиженного природного газа у российской компании Новатэк по долгосрочным контрактам.

Недавно Европейская комиссия представила новый план, целью которого является полный отказ от газа из России до конца 2027 года.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, возобновление импорта газа из России могло бы стать исторической ошибкой.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.