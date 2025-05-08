Трамп предложил Эрдогану стать посредником между Украиной и РФ — СМИ

Президент США Дональд Трамп обратился к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой взять на себя роль посредника в переговорах между Украиной и Россией.

Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

Трамп просит Эрдогана стать посредником на переговорах

Как отмечается, во время телефонного разговора, который источники назвали “теплым”, президенты обсудили перспективы визитов в столицы друг друга.

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В частности, Трамп заявил, что готов приехать в Турцию после визита Эрдогана в США. Предварительно, поездка турецкого лидера в Вашингтон запланирована на июнь.

– Трамп попросил президента Эрдогана стать посредником в прекращении российско-украинской войны. Президент Эрдоган – лидер, который может встретиться и с Путиным, и с Зеленским. Он положительно относится к предложению по посредничеству, — цитирует издание свой источник.

Таким образом, Турция снова оказывается в центре дипломатических усилий по урегулированию войны, которую Россия ведет против Украины с 2022 года.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров, но только при непосредственном участии в процессе России.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украина не торгует своей независимостью, а наши красные линии — это Конституция, международное право и Устав ООН.

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