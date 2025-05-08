В ЕС отложат ответ на пошлины Трампа, чтобы избежать столкновения на саммите НАТО — FT

Европейские правительства призывают Еврокомиссию приостановить любые шаги в ответ на пошлины Дональда Трампа до завершения саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Еврокомиссию призывают избегать конфликтов с Трампом

Участники переговоров отмечают, что главной задачей сейчас является обеспечить конструктивный диалог с Трампом относительно будущей архитектуры безопасности Европы.

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Чтобы избежать конфликта, предлагается максимально сократить повестку дня саммита и ограничить количество публичных заявлений, которые могут вызвать раздражение у президента США.

Трамп требует, чтобы европейские союзники тратили не менее 5% ВВП на оборону и брали большую ответственность за защиту континента.

Сейчас США остаются основным гарантом безопасности в Европе, но Трамп неоднократно заявлял о намерении сократить американское присутствие, если не будут достигнуты четкие договоренности с НАТО.

Из соображений осторожности Брюссель старается не обострять ситуацию накануне саммита, избегая решений по закупкам оборонной техники, предусматривающих выбор между американскими и европейскими производителями, а также не комментируя публично политику США в отношении Украины или заявления о Гренландии.

Саммит НАТО должен пройти мирно

Дональд Трамп уже ввел 25% пошлины на европейскую сталь, алюминий и автомобили, а также общую 10% пошлину на импорт из ЕС. Дальнейшее повышение до 20% временно отложено до июля — до завершения переговоров. В случае провала переговоров, ЕС готов к зеркальным мерам.

В Брюсселе считают, что сейчас стоит избегать любых “красных линий”, чтобы обеспечить мирный ход саммита в Гааге.

Один из европейских дипломатов охарактеризовал такую стратегию как: “сказать Трампу то, что он хочет услышать, и быстро провести его через саммит без катастроф”.

Ожидается, что НАТО представит на саммите детальное исследование оборонных возможностей стран-членов, что позволит определить реалистичный план уменьшения зависимости Европы от США в течение следующих 5-10 лет.

В 2018 году Трамп уже угрожал выйти из Альянса, что тогда привело к хаотичным уступкам со стороны союзников. Нынешний генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, для которого этот саммит станет первым, оказался перед сложной задачей — сохранить единство и избежать обострений.

— Деньги, деньги, деньги, деньги — это все, что его интересует. Остальное подождет, — заметил один из дипломатов.

В этом году многие важные темы, в частности расширение НАТО, отношения с Азией и климатические вопросы, могут отойти на второй план.

Как отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, “Европа должна готовиться к тому, что США могут „умыть руки“ от нашей безопасности. И мы не имеем права этого игнорировать”.

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