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Ирина Гамалий, редактор сайта

ЕС примет решение о создании трибунала по преступлению агрессии РФ 9 мая — Каллас

Кая Каллас
Фото: Getty Images

В пятницу, 9 мая, Европейский Союз должен принять политическое решение о создании трибунала для расследования военных преступлений агрессии, которые совершила Россия на территории Украины.

Об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас.

ЕС оказывает поддержку трибуналу по преступлению агрессии РФ

— Завтра мы также предоставим окончательную политическую поддержку созданию трибунала по военным преступлениям, преступлениям агрессии. Безнаказанности не будет. Ответственность понесут все виновные. В частности те, кто действительно начал эту войну, — сказала Каллас на брифинге в Варшаве, накануне визита в Украину.

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Она добавила, что 9 мая, в День Европы, те, кто действительно поддерживают мир, не будут рядом с российским президентом.

— Я хочу подчеркнуть, что те, кто на самом деле, по-настоящему поддерживает мир, не могут быть рядом с Путиным, который начал эту полномасштабную войну против Украины. Те, кто действительно за мир — должны быть в Украине, а не в Москве завтра, — подчеркнула Каллас.

Напомним, в марте генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сообщил, что коалиция государств завершила разработку юридических и технических документов для запуска специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы.

Была завершена работа над тремя проектами документов, в частности — проектом двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы об учреждении трибунала, его уставом и расширенным частичным соглашением по управлению новым органом.

В феврале стало известно, что во время встречи стран-участниц инициативы по созданию специального трибунала был согласован проект его устава.

Также было достигнуто соглашение о запуске трибунала на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы.

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ЕС, Война в Украине, Військові злочини, Владимир Путин, Кая Каллас
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