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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Этого не будет: Белый дом о встрече Трампа с Путиным в мае

Дональд Трамп і Володимир Путін
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным в рамках своего визита в страны Ближнего Востока.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 9 мая.

Трамп не будет встречаться с Путиным

Левитт на вопрос журналистов о возможной встрече Трампа с Путиным на следующей неделе ответила: Этого не будет.

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В Белом доме подчеркнули, что Трамп накануне уже говорил об отсутствии таких планов, и сейчас эта позиция не изменилась.

Напомним, в начале февраля СМИ писали о подготовке встречи американского президента и российского диктатора. Якобы это было уже на “продвинутой стадии”.

Российские СМИ, ссылаясь на депутата Госдумы Леонида Слуцкого, ранее также писали, что переговоры “неизбежны” и могут состояться в феврале или марте.

Кроме того, сам Дональд Трамп заявлял журналистам о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, однако дату он не уточнял.

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Источник: The White House

Владимир Путин, Дональд Трамп, Росія, США
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