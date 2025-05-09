Создание трибунала о преступлении агрессии РФ одобрено: заявление и что дальше

Главы МИД европейских стран и руководство ЕС выразили политическую поддержку запуску Спецтрибунала относительно преступлений агрессии России против Украины.

Об этом сообщил МИД Украины на официальном сайте в пятницу, 9 мая.

— Важный сигнал – это основание трибунала за преступление агрессии. Это означает, что никто не останется безнаказанным за совершенные им преступления. Даже лидеры, которые решили отправить своих солдат, чтобы те совершали все военные преступления, которые мы здесь видим, — заявила вице-президент Еврокомиссии, верховная представительница ЕС Кая Каллас.

Дополнено в 21.10. Заместитель руководителя Офиса президента Елена Ковальская сообщила, что в Коалицию государств вошли 20 стран, а также Европейский Союз и Совет Европы.

Она отметила, что впереди еще предстоит принять ряд решений, в частности запустить трибунал и дождаться его приговора.

Совместное заявление о создании Спецтрибунала

Руководители МИД и другие представители государств-участников Коалиции государств по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины в своем заявлении осудили агрессию РФ против Украины.

Подписанты приветствовали завершение технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы.

Отмечается важность Спецтрибунала для осуществления правосудия путем привлечения к ответственности виновных за совершенное преступление против Украины.

— Мы подчеркиваем, что после создания, Специальный трибунал, в соответствии со своим Уставом, будет осуществлять судопроизводство в полном уважении к международному праву и правам человека с целью обеспечения ответственности за преступление агрессии и укрепления международного правопорядка, — говорится в заявлении.

С целью расширения международной поддержки Специального трибунала подписанты призвали другие государства и международные организации присоединиться к их усилиям и активно способствовать деятельности Специального трибунала.

Заявление было согласовано в присутствии высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике Каи Калла и комиссара ЕС по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты прав потребителей Майкла МакГрата.

Следующим шагом на пути к формализации создания Специального трибунала в рамках Совета Европы станет заседание Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13-14 мая 2025 года.

Заседание в Люксембурге 13-14 мая

В Люксембурге 13-14 мая пройдет заседание Комитета министров Совета Европы, где ожидается формализация следующего шага в создании Специального трибунала против военно-политического руководства России за вторжение в Украину, говорится в совместном заявлении по итогам встречи министров во Львове, опубликованном украинским МИДом.

К тому же в заявлении приветствуется окончание технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания Специального трибунала относительно преступлений агрессии против Украины в рамках Совета Европы.

Напомним, что ранее в Офисе президента сообщали, что над созданием трибунала работало более 40 стран, работа группы завершилась в марте 2025 года. Прогнозируется, что старт трибунала будет в 2026 году, подготовку на уровне Совета Европы начнут уже в этом месяце.

Суд в Гааге выдал уже шесть ордеров на арест военно-политического руководства РФ, однако не может выносить приговоры кремлевским чиновникам, потому что Москва не подписывала Римский устав. Для этого, как говорили западные союзники Украины, необходимо создать отдельный независимый трибунал.

