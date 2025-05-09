Си Цзиньпин призвал Путина к “справедливому” мирному соглашению с Украиной

Глава Китая Си Цзиньпин и кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи обсудили войну против Украины и отметили устранение “первопричин кризиса”. В Кремле ему заявили о готовности к мирным переговорам.

Об этом сообщает Reuters.

Устранение “первопричин” для окончания войны в Украине

В совместном заявлении оба президента заявили, что будут углублять отношения во всех сферах, в том числе в военной, усиливать координацию с целью решительного противодействия курсу Вашингтона на “двойное сдерживание России и Китая”.

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Обе страны заявили, что войну в Украине можно урегулировать только путем устранения ее “первопричин” — фраза, которую Россия часто использует, утверждая, что она была вынуждена начать войну, чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО.

Украина и союзники называют это надуманным поводом для полномасштабного вторжения в Украину.

Си Цзиньпин является самым влиятельным из более двух десятков иностранных лидеров, которые приехали в Москву, чтобы принять участие в празднованиях к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Участие Си придает Путину важный импульс, поскольку Россия находится под давлением Соединенных Штатов, которые требуют от нее прекратить войну.

Си заявил, что Китай и Россия должны укрепить основы своего сотрудничества и “устранить внешнее вмешательство”. В ответ кремлевский диктатор подчеркнул, что две страны должны “быть настоящими друзьями из стали, которые прошли через сотню испытаний огнем”.

“Справедливое” мирное соглашение

Президент Китая Си Цзиньпин также заявил, что надеется на заключение “справедливого, долговременного и обязательного к исполнению мирного соглашения, которое будет приемлемо для всех вовлеченных сторон”.

Слова Си прозвучали на фоне призыва президента США Дональда Трампа к Китаю поспособствовать сделке между Украиной и Россией.

Напомним, что в феврале 2023 года Китай изложил свой “мирный” план из 12 пунктов по прекращению войны России против Украины, но союзники Киева быстро отвергли этот проект, который предусматривал отмену санкций против Москвы и оставление российских войск на украинской территории.

Источник : Reuters, Bloomberg

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