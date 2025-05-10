Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня — Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня.

Об этом глава Белого дома написал в собственной соцсети Truth Social.

Пакистан и Индия договорились о прекращении огня

Президент США сообщил, что ночью Индия и Пакистан при посредничестве Соединенных Штатов провели переговоры, в результате которых договорились о прекращении огня.

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— После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о ПОЛНОМ и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с тем, что они проявили здравый смысл и большой ум. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу, — написал Дональд Трамп.

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