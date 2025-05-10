Келлог о 30-дневном прекращение огня: Станет началом завершения войны в Украине

Специальный представитель президента США Кит Келлог считает, что ожидаемое с 12 мая полное прекращение огня на 30 дней положит начало завершению войны России против Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, комментируя договоренность лидеров Коалиции желающих с Дональдом Трампом.

Келлог о 30-дневном прекращении огня в Украине

— Всеобъемлющее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения крупнейшей и самой длительной войны в Европе со времен Второй мировой войны, — подчеркнул Келлог.

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Он напомнил, что Дональд Трамп неоднократно призывал немедленно прекратить убийства.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что 10 мая после встречи Коалиции желающих в Киеве Зеленский, Макрон, Стармер, Мерц и Туск имели плодотворный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, по его словам, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня с 12 мая, если Россия согласится.

Вскоре британский премьер Кир Стармер на пресс-конференции лидеров Коалиции желающих в Киеве объявил ультиматум Владимиру Путину, объяснив, что ждет РФ в случае отказа от предложения.

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