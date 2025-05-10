США рассматривают Путина как препятствие для достижения мира – Bloomberg

Позиция администрации президента США Дональда Трампа относительно войны России против Украины ужесточилась – теперь Владимир Путин рассматривается как препятствие для достижения мира.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских и американских чиновников.

Белый дом изменил позицию в отношении Путина

По словам собеседников, Европа ведет переговоры с Белым домом относительно соглашения о 30-дневном прекращении огня в Украине, которым предусматривается введение новых санкций против России, если Путин не пойдет на уступки.

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В публикации отмечается, что планы еще не окончательны и по-прежнему зависят от Штатов, которые призвали к безусловному месячному перемирию, а также к тому, чтобы и Россия, и Украина несли ответственность за переход к прямым переговорам.

По данным издания, американские чиновники подготовили для Трампа ряд вариантов усиления экономического давление на Россию, но пока президент США не принял никакого решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости объявления 30-дневного прекращения огня и отметил, что будут введены дополнительные санкции в случае нарушения режима тишины.

По его словам, временное прекращение огня должно в конечном итоге привести к заключению мирного соглашения.

Источник : Bloomberg

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