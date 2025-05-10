В США рассматривают временную отмену habeas corpus

Администрация Трампа может временно ограничить право иммигрантов оспаривать задержание в суде перед депортацией. Речь идет об отмене права на habeas corpus.

Об этом журналистам заявил заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер, пишет BBC.

В США рассматривают возможность приостановить действие habeas corpus

Миллер сказал, что Конституция США позволяет ограничить это право в определенных случаях, например, во время вторжения или восстания.

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Как отметили в BBC, это заявление прозвучало на фоне судебных попыток обжаловать последние задержания мигрантов и решения о высылке иностранных студентов, которые выступают против этих действий.

— Многое зависит от того, поступят ли суды правильно или нет, — сказал Миллер.

Отмечается, что сейчас в судах рассматривают несколько дел, в которых нелегальные мигранты оспаривают свою депортацию администрацией Трампа на основе принципа habeas corpus.

Некоторых из них, в частности студентов, суд уже обязал освободить после задержания за политические высказывания. В то же время некоторые судьи поддерживают действия администрации Трампа.

Миллер назвал habeas corpus привилегией и утверждает, что Конгресс уже принял закон, который ограничивает полномочия судов в миграционных делах.

Юридические эксперты и критики не согласны с толкованием закона. Адвокат Демократической партии Марк Элиас напомнил, что только Конгресс может приостановить действие habeas corpus.

Одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа была массовая депортация иммигрантов. После возвращения в Белый дом он начал активно действовать в этом направлении.

BBC напоминает, как в марте суд запретил администрации Трампа депортировать более 200 венесуэльцев, даже несмотря на то, что правительство пыталось использовать многовековой военный закон как основание для таких действий.

По данным CNN, Трамп лично участвовал в обсуждениях о приостановлении habeas corpus. Хотя прямо он об этом не говорил, но в апреле глава Белого дома заявил, что будет принимать меры для борьбы с судебными запретами на депортацию.

Источник : BBC

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