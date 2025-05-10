Британия отправляет в Украину макеты оружия, чтобы обмануть россиян — The Times

Великобритания посылает в Украину приманки, которые выглядят как системы противовоздушной обороны и танки. Это нужно для того, чтобы обмануть россиян, которыю атакуют фальшивые цели.

Британия отправляет в Украину макеты оружия

Британские войска пытаются обмануть войска РФ и заставить их думать, что Великобритания отправила в Украину больше оружия, чем есть на самом деле. Тогда Россия тратит технику для уничтожения дешевых распечатанных макетов, а не настоящего вооружения, пишет The Times.

Как объяснила командир эскадрильи Королевских военно-воздушные силы Великобритании Лоури Симнер, они не предоставляли огромного количества оружия, поэтому выгодно все, что можно сделать для видимости его большего количества на линии фронта.

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По словам Симнер, противник, имеющий спутниковые снимки и беспилотники, сейчас лучше видит разницу между настоящими и фальшивыми танками, которые использовались во Второй мировой войне.

Команда Министерства обороны The Kindred Task Force, которая отвечает на украинские запросы на новые комплекты, работала с экспертами в этой области для разработки новых методов обмана, говорится в материале.

В частности, специалисты делают цифровые фотографии оборудования, которое Великобритания передает Украине, после чего печатает и передает в Киев, чтобы Силы обороны могли его собрать за достаточно короткое время. Вскоре эти приманки разворачивают на линии фронта, чтобы обмануть российские системы.

Британский морской пехотинец, полковник Олли Тодд заявил, что команда из 20 человек работала над другими макетами. Среди них — на танки Challenger 2 и дефицитные САУ AS-90.

По его словам, макеты выглядят так же, как настоящие, поэтому благодаря этому можно легко обмануть российские войска. По мнению полковника, это является фундаментальной вещью на поле боя.

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