Мерц поддержал позицию “сначала прекращение огня, потом переговоры”

Канцлер Германии Фридрих Мерц убежден, что прекращение огня в Украине должно быть согласовано до начала переговоров о возможных форматах завершения войны.

Об этом сообщает немецкое информационное агентство dpa и издание Tagesschau.

Мерц о прекращении огня между Украиной и РФ

– Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня сейчас, что может сделать реальные переговоры возможными в первую очередь. Сначала оружие должно замолчать, а потом можно начинать переговоры, — сказал Мерц.

Он назвал добрым знаком тот факт, что российская сторона “демонстрирует готовность к переговорам”, но добавил, что этого далеко не достаточно.

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Мерц напомнил, что Украина давно согласилась на предложение Соединенных Штатов о 30-дневном безусловном перемирии.

Накануне лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши выступили с совместным заявлением, призвав РФ согласиться на 30-дневное полное и безусловное прекращение огня, чтобы дать шанс мирным переговорам.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что заявление содержит согласованный план действий Украины, европейских партнеров и США в случае отказа Путина от перемирия.

Российский диктатор Владимир Путин не ответил на предложение о 30-дневном прекращении огня, но предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий.

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