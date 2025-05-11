Мерц поддержал позицию “сначала прекращение огня, потом переговоры”
Канцлер Германии Фридрих Мерц убежден, что прекращение огня в Украине должно быть согласовано до начала переговоров о возможных форматах завершения войны.
Об этом сообщает немецкое информационное агентство dpa и издание Tagesschau.
Мерц о прекращении огня между Украиной и РФ
– Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня сейчас, что может сделать реальные переговоры возможными в первую очередь. Сначала оружие должно замолчать, а потом можно начинать переговоры, — сказал Мерц.
Он назвал добрым знаком тот факт, что российская сторона “демонстрирует готовность к переговорам”, но добавил, что этого далеко не достаточно.
Мерц напомнил, что Украина давно согласилась на предложение Соединенных Штатов о 30-дневном безусловном перемирии.
Накануне лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши выступили с совместным заявлением, призвав РФ согласиться на 30-дневное полное и безусловное прекращение огня, чтобы дать шанс мирным переговорам.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что заявление содержит согласованный план действий Украины, европейских партнеров и США в случае отказа Путина от перемирия.
Российский диктатор Владимир Путин не ответил на предложение о 30-дневном прекращении огня, но предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий.