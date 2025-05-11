Россия обходит нефтяные санкции через индонезийский порт Каримун – внешняя разведка

Российские нефтяные компании активно используют индонезийский порт Каримун как главный пункт перевалки нефти и нефтепродуктов, чтобы обойти западные санкции.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Нефтяные компании РФ активно используют порт Каримун

В СВРУ отметили, что в условиях санкционного давления Москва ищет новые логистические пути для экспорта энергоносителей. По состоянию на 2025 год Каримун стал крупнейшим перевалочным хабом для российской нефти.

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При этом порт функционирует в зоне свободной торговли и фактически не находится под контролем индонезийских властей.

— Перевалка через Каримун дает возможность российским компаниям обходить санкции. В порту российские нефтепродукты смешивают с нефтепродуктами из других стран происхождения. После этого энергоносители считаются индонезийскими, и западные санкции к ним не применяются. Впоследствии нефтепродукты реэкспортируются в Сингапур, Малайзию и Китай, — отметили в Службе внешней разведки.

По официальной информации, с начала 2025 года из российского порта Усть-Луга в Каримун уже перевезено около 590 тыс. тонн мазута, тогда как в первом квартале 2024-го эта цифра была значительно меньше — всего 100 тыс. тонн.

Также зафиксированы поставки 217 тыс. тонн дизеля, 50 тыс. тонн нефти.

СВРУ также сообщает, что в марте-апреле 2025 года в Каримун прибыли по меньшей мере три судна, которые находятся под санкциями ЕС и Великобритании.

При этом посреднические фирмы, осуществляющие операции с подсанкционной нефтью, часто меняют названия, прежде чем груз попадает к конечному потребителю.

Напомним, в Главном управлении разведки сообщили об идентификации 238 танкеров, обеспечивающих России возможность обходить санкции и получать прибыль от экспорта нефти.

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