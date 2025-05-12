Церковь не должна оставаться в стороне: Папа Лев XIV сделал заявление об искусственном интеллекте

В своей первой программной речи Папа Лев XIV выделил развитие искусственного интеллекта как один из важнейших вызовов современности.

Обращаясь к кардиналам после своего избрания, он подчеркнул, что церковь должна ответить на эту “новую промышленную революцию”, чтобы защитить достоинство человека, справедливость и труд.

— Я взял имя Лев, потому что именно Лев XIII во времена первой революции индустриализации не побоялся выступить с Rerum Novarum в защиту социальных прав. Сегодня мы стоим перед новой — цифровой — революцией, и церковь не должна оставаться в стороне, — сказал Папа Римский.

Заявление Папы Римского об эпохе ИИ

Понтифик подчеркнул, что ИИ — это не только технологическое достижение, а вызов, который ставит под вопрос основополагающие ценности: достоинство человеческой личности, границы справедливости, место труда в жизни человека, указано на сайте Ватикана.

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— Бог говорит к нам в шелесте тихого ветерка. И сегодня задачей церкви является проявление внимательности к этому голосу среди шума цифрового мира, — отметил Папа в речи.

В духе II Ватиканского собора Лев XIV пообещал продолжить путь открытости, синодальности, заботы об уязвимых и диалога с современным миром, которым шел его предшественник Франциск.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата. Глава государства отметил, что наша страна “высоко ценит последовательную позицию Святого Престола по соблюдению международного права и осуждения военной агрессии РФ”.

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