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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Часы тикают: Германия поставила РФ ультиматум относительно прекращения огня

Німеччина, прапор Німеччини
Фото: Pexels

Правительство Германии грозит приступить к подготовке разработки следующего пакета санкций против РФ на случай, если Кремль не будет соблюдать режим прекращения огня уже с понедельника, 12 мая.

Об этом заявил спикер нынешнего немецкого правительства Штефан Корнелиус.

— Если перемирие не будет достигнуто до конца дня понедельника, подготовка к санкциям будет “запущена”. Часы тикают, у нас двенадцать часов до конца дня, — отметил представитель немецкого правительства, которого цитирует агентство новостей AFP.

Подготовка к следующему санкционному пакету против РФ будет проводиться в тесной координации с европейскими партнерами Германии, отметил он.

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Режим прекращения огня

В субботу лидеры Европы (Коалиции желающих), Украины и США предложили РФ с 12 мая пойти на 30-дневное полное прекращение огня.

Несмотря на это, российские войска ночью 12 мая атаковали Украину ударными дронами.

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Источник: Deutsche Welle
ЕС, санкції, Санкції проти Росії
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