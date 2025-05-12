Наши отношения очень хорошие: Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что может пообщаться с главой КНР Си Цзиньпином до конца текущей недели, на фоне нового торгового соглашения между странами.

Об этом он сообщил 12 мая во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп доволен переговорами между США и Китаем

Дональд Трамп выразил удовлетворение итогами переговоров между США и Китаем, состоявшихся накануне в Женеве. Он подчеркнул, что обсуждения привели к “полной перезагрузке отношений” между государствами.

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— Наши отношения очень, очень хорошие. Я поговорю с президентом Си — возможно, в конце недели, — добавил он.

Заявление президента США касалось договоренности между Вашингтоном и Пекином, которой достигли 11 мая во время встречи в Швейцарии.

США временно снизили пошлины для Китая

В рамках новых договоренностей США согласились временно снизить пошлины на китайские товары с 145% до 30%, в то время как Китай уменьшит тарифы на американский импорт со 125% до 10%.

Также стороны решили создать постоянный механизм для дальнейших консультаций по торгово-экономическим вопросам.

Ранее, после взаимного повышения тарифов, экспорт китайской продукции в США упал на 21% в апреле.

Американские бизнесмены начали выражать беспокойство относительно возможного дефицита товаров и комплектующих. В конце апреля Трамп признал, что беспрецедентно высокие пошлины против Китая придется снижать.

Источник : CNN

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