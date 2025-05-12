Сибига, Рубио и представители ЕС провели совместные телефонные переговоры: детали

Россия игнорирует предложение прекратить огонь и продолжает наступать по всей линии фронта. В то же время Украина предана усилиям достичь мира. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время коллективного телефонного разговора с высокопоставленными чиновниками стран ЕС, Великобритании и США.

Дискуссия стала продолжением предыдущих международных контактов президента Владимира Зеленского, сообщил глава МИД в сети Х.

Россия наступает по всей линии фронта

Сибига отметил, что было важно начать “эту решающую неделю с содержательного разговора в таком формате о следующих шагах для продвижения мира”.

Сейчас смотрят

— Согласно данным военного командования, Россия пока игнорирует наше предложение о прекращении огня и продолжает атаковать вдоль всей линии фронта. Украина остается полностью преданной мирным усилиям, — сообщил Сибига коллегам.

Глава МИД отметил “смелое решение президента Зеленского” выразить готовность к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая. В то же время он подчеркнул, что сейчас не поступило никакого ответа со стороны России.

— Чтобы дипломатия работала и появился шанс для мира, нужна тишина на фронте. Именно поэтому полное, безусловное и устойчивое прекращение огня минимум на 30 дней остается критически важным, — заявил министр.

В разговоре приняли участие министр по европейским делам Франции Жан-Ноэль Барро, главы МИД Германии Иоганн Вадефуль, Польши — Радослав Сикорский, Великобритании — Дэвид Лами, госсекретарь США Марко Рубио, а также глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Партнеры скоординировали дальнейшие усилия для достижения мира, в частности возможные санкции и другие шаги в случае, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня.

Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая. По его словам, это перемирие должно стать пространством для дипломатических усилий в направлении достижения мира.

Президент США Дональд Трамп 11 апреля призвал Украину присоединиться к встрече с представителями России, которая запланирована на 15 мая в Турции.

Зеленский подтвердил готовность Киева к длительному режиму тишины, который должен был вступить в силу с 12 мая, и отметил, что ждет Владимира Путина на переговорах в Турции.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.