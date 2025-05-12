Трамп допустил свое присутствие в Стамбуле во время возможных переговоров Украины и РФ

Президент США Дональд Трамп надеется, что переговоры между Украиной и Россией, которые должны состояться в Стамбуле 15 мая, принесут конструктивный результат. Глава Белого дома назвал эту встречу “очень важной”.

Об этом Трамп сообщил во время пресс-конференции в Вашингтоне 12 мая.

Трамп прокомментировал встречу Зеленского и Путина в Турции

— В четверг очень важная встреча между Россией и Украиной. Я очень настаивал на том, чтобы она состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут получиться хорошие вещи. Остановить ужасное кровопролитие — это кровавая баня, — заявил президент США.

Трамп также добавил, что мог бы присоединиться к переговорам, которые должны состояться в четверг.

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— Не надо недооценивать четверг в Турции, президент Эрдоган — замечательный хозяин. И мы также работаем с ним по Сирии… Думаю, может состояться хорошая встреча. Сначала ее не должно было быть, и я настоял, чтобы она состоялась, — сказал президент.

Трамп добавил, что пока не определился с окончательным решением, поскольку у него есть другие международные встречи, и, вероятно, будет находиться на Ближнем Востоке.

— Я думал о том, чтобы прилететь. Я не знаю, где я буду в четверг. У меня очень много встреч. Но я думал о том, чтобы прилететь туда. Есть вероятность этого, я думаю, что все может произойти, — заявил Трамп.

На вопрос о возможных санкциях против России со стороны ЕС в случае ее отказа от перемирия, Трамп ответил сдержанно, но с оптимизмом: “У меня есть ощущение, что они таки договорятся. Действительно. У меня такое предчувствие. Посмотрим, что будет”.

По состоянию на вечер понедельника, 12 мая, участие во встрече подтвердил только Владимир Зеленский. Президент РФ публично не заявлял о своем присутствии.

Напомним, вчера Трамп призвал Украину дать согласие на прямой диалог с Россией в Турции, который инициировал президент РФ Владимир Путин.

По его мнению, такие переговоры позволят украинской стороне как минимум понять, есть ли шанс достичь соглашения с Кремлем. Если же договоренность не будет достигнута, тогда, и Вашингтон, и европейские партнеры будут знать реальное положение вещей и смогут реагировать соответственно.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет ждать Владимира Путина в Стамбуле на прямые переговоры в четверг, 15 мая.

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Кремле заявил о готовности к возобновлению прямых переговоров с Украиной в Стамбуле с 15 мая — без предварительных условий.

Источник : The Guardian

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