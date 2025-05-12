В ЕС рассматривают идею создания агентства противодействия дезинформации РФ
В Европейском Союзе обсуждают создание нового независимого агентства, которое сможет быстро реагировать на дезинформацию и вмешательство в выборы со стороны России.
Об этом сообщает EurActiv.
В ЕС хотят создать агентство для борьбы с дезинформацией
Идею предложил шведский депутат Европарламента Томас Тобе. Он является докладчиком специального комитета Европарламента, занимающегося защитой демократии в ЕС.
В своем отчете он предложил создать отдельную структуру для борьбы с иностранными информационными манипуляциями (FIMI).
Новый центр евродепутат предлагает создавать постепенно. Он может работать вместе с соответствующим подразделением Европейской службы внешних дел.
Томас Тобе хочет, чтобы новая структура действовала как информационный центр для поддержки стран и институтов ЕС. В отчете отмечается, что предложенные инициативы должны также выполнять роль Европейского центра передового опыта в борьбе с FIMI.
Согласно отчету, новая структура должна “действовать быстро и решительно” против постоянных внешних угроз.
Также указано, что за образец для создания такого учреждения можно взять французское агентство Viginum, которое следит за цифровым вмешательством, а также Шведское агентство психологической защиты.
В то же время в документе не уточняется, где именно будет размещено это агентство и из каких источников его будут финансировать.
Источник: EurActiv