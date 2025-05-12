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Вікторія Васьковська, редактор сайта

В ЕС рассматривают идею создания агентства противодействия дезинформации РФ

В ЕС предлагают создать агентство для борьбы с российской дезинформацией
Фото: Pixabay

В Европейском Союзе обсуждают создание нового независимого агентства, которое сможет быстро реагировать на дезинформацию и вмешательство в выборы со стороны России.

Об этом сообщает EurActiv.

В ЕС хотят создать агентство для борьбы с дезинформацией

Идею предложил шведский депутат Европарламента Томас Тобе. Он является докладчиком специального комитета Европарламента, занимающегося защитой демократии в ЕС.

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В своем отчете он предложил создать отдельную структуру для борьбы с иностранными информационными манипуляциями (FIMI).

Новый центр евродепутат предлагает создавать постепенно. Он может работать вместе с соответствующим подразделением Европейской службы внешних дел.

Томас Тобе хочет, чтобы новая структура действовала как информационный центр для поддержки стран и институтов ЕС. В отчете отмечается, что предложенные инициативы должны также выполнять роль Европейского центра передового опыта в борьбе с FIMI.

Согласно отчету, новая структура должна “действовать быстро и решительно” против постоянных внешних угроз.

Также указано, что за образец для создания такого учреждения можно взять французское агентство Viginum, которое следит за цифровым вмешательством, а также Шведское агентство психологической защиты.

В то же время в документе не уточняется, где именно будет размещено это агентство и из каких источников его будут финансировать.

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Источник: EurActiv

Європейський Союз, ЕС, дезінформація, Російська агресія, Фейк
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