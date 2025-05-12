Вся ответственность лежит на Путине — глава МИД Италии о мире в Украине

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни убежден: именно российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за установление мира в Украине.

Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал во время министерской встречи в формате Веймар+ в Лондоне.

Об этом сообщает агентство ANSA.

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Ответственность за мир лежит на Путине

По словам Таяни, он надеется, что Россия сможет признать готовность Украины вести прямой диалог, а также обратит внимание на стремление всего международного сообщества к миру.

— Вся ответственность сейчас лежит на Путине, — подчеркнул он.

Глава МИД Италии подчеркнул, что дальнейшая судьба мирного процесса полностью зависит от политической воли Москвы.

Он вспомнил о тревожных сигналах, которые поступают о последних ракетных атаках, и предостерег, что временное перемирие, хотя бы 30-дневное прекращение огня, является критически необходимым условием для начала реальных переговоров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва в течение сегодняшнего дня никак не отреагировала на инициативу провести прямую встречу в Стамбуле 15 мая. По словам главы государства, такое молчание выглядит “очень странно”.

Президент США Дональд Трамп отметил, что ожидает положительного результата от предстоящих переговоров между Украиной и Россией, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле.

Американский лидер подчеркнул важность этой встречи и не исключил собственного участия в переговорах.

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