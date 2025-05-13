Илон Маск запускает Starlink в Саудовской Аравии — Bloomberg

Миллиардер Илон Маск заявил, что Саудовская Аравия разрешит использовать сервис Starlink его компании SpaceX для авиации и морских перевозок.

Это произошло на фоне подписания королевством инвестиционных соглашений на около $600 млрд во время визита президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, пишет Bloomberg.

Саудовская Аравия разрешила Маску использовать Starlink

Маск объявил об этом во время саммита в Эр-Рияде, который посетили десятки американских руководителей, в том числе лидеры технологической индустрии, включая генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и главу Amazon Энди Джесси.

Сейчас смотрят

Он также сообщил, что во время встреч во вторник продемонстрировал президенту Трампу и наследному принцу Мохаммеду бин Салману, как его роботы Optimus от Tesla выполняют “танец Трампа”.

Илон Маск представил услуги всей своей бизнес-империи, в частности роботакси и тестовые тоннели Boring Company, как часть видения улучшения жизни в Саудовской Аравии.

Самый богатый человек в мире сейчас выступает советником президента и контролирует процесс сокращения государственных расходов.

Starlink — инициатива SpaceX по обеспечению интернета из космоса, которая состоит из тысяч спутников на относительно низкой орбите вокруг Земли. Вместе эти спутники обеспечивают широкополосное покрытие интернетом на поверхности планеты.

В каких странах региона работает Starlink

В этом месяце Демократическая Республика Конго разрешила Starlink работать на своей территории. Компания также ведет переговоры с Италией о сделке на €1,5 млрд о развертывании системы для правительственной и военной связи, хотя переговоры то возобновляются, то останавливаются.

В регионе использование Starlink уже разрешили Катар, Бахрейн и Иордания. В прошлом году Qatar Airways начала внедрять спутниковый интернет для пассажиров на своих самолетах Boeing 777.

Сейчас неизвестно, позволит ли Саудовская Аравия использование Starlink не только в авиации и судоходстве, но и для обычных пользователей.

В США SpaceX выиграла контракт Министерства обороны на $5,9 млрд на запуск разведывательных спутников, получила поддержку республиканцев по расширению своего участия в инициативе развития интернета в сельской местности, а также разворачивает терминалы для поддержки Федерального управления авиации.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.