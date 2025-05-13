Мы предупредили Путина: новые санкции жестче, чем когда-либо — Кэллог

Специальный представитель президента США по вопросам Украины, генерал Кит Келлог, выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты готовы к внедрению нового пакета санкций против России, если возникнет такая необходимость.

США подготовили закон о жестких санкциях против РФ

— Соединенные Штаты действительно подготовили закон о санкциях против России в 2025 году, и более 70 сенаторов подписались под ним, и это могут быть значительные санкции, — подчеркнул Келлог в эфире телеканала Fox.

По словам американского чиновника, в первую очередь ограничения могут быть направлены на Центральный банк Российской Федерации, а также на так называемый теневой флот, который активно используется РФ для обхода действующих санкций.

— Мы предупредили президента Путина об этом: смотрите, это становится очень серьезным, эти санкции очень серьезные, они жестче, чем мы когда-либо видели раньше, европейцы действуют так же, — сообщил Келлог.

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Он также отметил, что нынешняя ситуация развивается в направлении, которого еще не было раньше, и именно это может стать толчком к завершению войны, развязанной Россией.

— Я думаю, что мы движемся туда, где мы раньше не были (…), и чем ближе мы будем, тем легче будет положить конец этой войне. Эта война должна закончиться, она должна закончиться сейчас, — подчеркнул спецпредставитель.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение санкций против самолетов и судов, которые сотрудничают с Российской Федерацией.

Великобритания недавно ввела новые ограничения, которые охватывают не менее 100 судов. Их обвиняют в перевозке российской нефти, несмотря на действующие международные ограничения.

По данным британской стороны, с начала 2024 года указанные танкеры транспортировали нефтепродуктов на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов, нарушая санкционный режим, введенный после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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