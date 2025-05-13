После встречи с Путиным президент Сербии заявил о намерениях ускорить вступление в ЕС

Сербия по-прежнему привержена своему плану вступления в Европейский союз и хочет ускорить процесс получения членства.

Об этом, после своего скандального визита в Москву на российский День победы, заявил сербский президент Александр Вучич.

Сербия хочет ускорить процесс вступления в ЕС

Вучич, который посетил российскую столицу 8 и 9 мая для участия в параде, посвященном 80-летию победы во Второй мировой войне, успел встретиться в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

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После встречи с председателем Европейского совета Антонио Коштой во вторник Вучич заявил, что его страна хочет ускорить свою европейскую интеграцию и открыть больше переговорных разделов с блоком.

— Атмосфера (в ЕС, — Ред.)… не совсем хорошая, я убежден в этом из-за поездки в Москву, но… я верю, что Европа найдет понимание для прогресса на основе заслуг, — сказал он.

Россия — исторический православный союзник Сербии и основной поставщик природного газа, а российские компании Газпром и Газпромнефть также являются владельцами сербской нефтяной компании NIS.

Москва также поддерживает Белград в его противостоянии независимости Косово, его бывшей южной провинции.

Вучич, которого уже несколько месяцев мучают антикоррупционные протесты, возглавляемые студентами, пообещал, что правительство будет работать над проведением реформ, необходимых для вступления в ЕС.

На каком этапе вступление Сербии в ЕС

На данном этапе Сербия должна искоренить коррупцию, реформировать судебную систему, СМИ и избирательное законодательство, а также наладить связи с Косово и привести свою внешнюю политику в соответствие с политикой блока, включая введение санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.

— Ключевым элементом нашей общей внешней политики и политики безопасности является четкое осуждение жестокого вторжения России в Украину и поддержка Украины в достижении справедливого и прочного мира, — сказал Кошта.

Официальные лица Европейского союза неоднократно призывали президентов стран, стремящихся вступить в ЕС, включая Вучича, избегать московских мероприятий, посвященных победе во Второй мировой войне.

Кошта сказал, что ему “приятно слышать”, что членство в ЕС остается для Сербии главным приоритетом.

— Что необходимо сделать… это свобода СМИ, подавление коррупции и улучшение избирательного законодательства, — добавил он.

На данном этапе из стран Западных Балкан статус кандидата в члены ЕС получили Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания и Босния.

Источник : Reuters

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