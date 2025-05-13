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Трамп выдвинул ультиматум Украине и РФ относительно прямых переговоров — Уиткофф

Трамп выдвинул ультиматум относительно мирных переговоров 15 мая Украины и РФ: Виткофф
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Украине и России о необходимости достижения прогресса в отношении длительного мира, иначе Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса о прекращении войны.

Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью Breitbart News.

Ультиматум Трампа относительно мирных переговоров

— Президент Трамп выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта, что бы это ни означало, и просто не участвовать, — подчеркнул он.

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По его словам, это война не Соединенных Штатов, но они хотят помочь ее закончить.

— Путь к этому — через прекращение огня, когда все прекращают насилие, и мы проводим некоторое время вместе, убеждаясь, что можем решить основные проблемы, и я думаю, что мы можем это сделать, — добавил Уиткофф.

Он также выразил надежду, что Владимир Зеленский и Владимир Путин вскоре встретятся лично, чтобы договориться о прекращении войны в Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в четверг может поехать в Турцию на вероятные переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российские чиновники создают для кремлевского диктатора Владимира Путина условия, чтобы он мог отклонить приглашение президента Украины Владимира Зеленского встретиться 15 мая в Стамбуле.

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Источник: Breitbart News

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