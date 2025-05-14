Джонсон раскритиковал Запад за слабую поддержку Украины во время президентства Байдена

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал то, как Запад помогал Украине после начала большой войны, когда президентом США был Джо Байден.

Свое мнение он высказал на Копенгагенском саммите демократии, пишет Politico.

Западу не хватило смелости полностью поддержать Украину во времена Байдена

Джонсон считает, что при президенте США Джо Байдене западные политики пытались лишь не допустить поражения Украины, но не имели “смелости” дать все необходимое.

Сейчас смотрят

— Но у нас никогда не хватало смелости дать им то, что им на самом деле было нужно, — сказал экс-премьер.

Зато он похвалил действующего главу Белого дома Дональда Трампа за предоставление оружия Украине еще в 2018 году, несмотря на его последние заявления относительно мирных переговоров с РФ.

Когда экс-премьера Британии спросили о его прошлых словах, что Трамп будет “сильным и решительным” в вопросе войны, он сказал, что такие лидеры, как Трамп, сначала слушают много разных мнений, а уже потом принимают решение.

Он добавил, что имеет определенное волнение, но не думает, что президент США “инстинктивно позволит Украине быть разгромленной”.

— Я не думаю, что у него есть политическое пространство, чтобы это произошло, — отметил Джонсон.

В то же время он продолжает считать, что Трамп способен помочь установить мир. По его мнению, сейчас переговоры находятся на “очень решающем моменте”.

— Пока что на россиян не оказывалось реальное давление, и все это видят, и я думаю, что сейчас в Вашингтоне происходит то, что люди наконец осознают, что Путин не хочет этого (мира — Ред.), — сказал Джонсон.

Бывший премьер Британии сказал, что боится “очень опасного” завершения войны на условиях российского диктатора. По его словам, Москва захочет, чтобы Украине больше не давали оружие и чтобы она пообещала не вступать в НАТО.

Джонсон назвал такой вариант развития событий “полной катастрофой”. Он считает, что это лишь позволит дестабилизировать Украину и может привести к новой войне.

Источник : Politico

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.