На фоне падения мировых цен на нефть, западных санкций и масштабных атак Украины по критической инфраструктуре, в Кремле срочно созывают совещание из-за стремительного сокращения объемов транспортировки нефтепродуктов в пределах страны.

В Кремле созывают совещание по нефти

Как сообщают в Службе внешней разведки, правительство РФ серьезно обеспокоено вероятной нехваткой горючего, особенно в критический для аграрного сектора весенний период посевной.

Ключевой причиной энергетической нестабильности стало снижение доходности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), являющихся центральным звеном российской энергетической системы.

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Внутренние поставки сокращаются из-за нескольких факторов:

Тарифы на прокачку выросли с 1 января 2025 года на 9,9%, что негативно отразилось на доходности внутреннего рынка. Рост акцизов: бензин АИ-95 подорожал до $212,8 за тонну, дизель до $150,9. В результате производителям выгоднее экспортировать продукцию или снижать объемы производства. Снижение демпферных выплат, призванных стабилизировать цены на внутреннем рынке, стало еще одним ударом: с $1,9 млрд в январе объемы поддержки упали до $780 млн в апреле, что свидетельствует об ослаблении господдержки отрасли. Логистические трудности: российской инфраструктуре не хватает подвижного состава, а транспортировка нефти в основном осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом (более 60%), что перегружает и без того нестабильную систему.

Нехватка горючего – это уже не только экономическая угроза, но и признак серьезной системной дестабилизации.

Сельское хозяйство, промышленность и логистический сектор могут пострадать от топливного голода, что приведет к инфляции и росту социального напряжения.

По состоянию на май 2025 г. ряд НПЗ снижает объемы переработки. Если тенденция сохранится, возможна временная или окончательная остановка работы предприятий.

Финансовое истощение бюджета и обострение энергетических проблем — больше не теоретические риски, а реальная угроза, отметили в СВР.

Ранее внешняя разведка сообщала, что в России усугубляется кризис в угольной промышленности, что негативно влияет на смежные отрасли, в частности на железнодорожные перевозки грузов.

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