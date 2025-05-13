США заключили рекордную оборонную сделку с Саудовской Аравией на $142 млрд

Соединенные Штаты согласовали продажу Саудовской Аравии пакета вооружений общей стоимостью почти $142 млрд.

В информационном письме Белого дома эта сделка названа “крупнейшим оборонным сотрудничеством”, которое США когда-либо заключали, пишет Reuters.

Оборонное соглашение между США и Саудовской Аравией: что известно

Соглашение было подписано во время визита президента США Дональда Трампа в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Оно охватывает контракты с более чем десятком американских оборонных компаний в сферах противовоздушной и противоракетной обороны, авиации и космических технологий, морской безопасности и систем связи, говорится в документе.

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— Пакет, подписанный сегодня, — крупнейшее соглашение по оборонному сотрудничеству в истории США — является четким свидетельством нашей приверженности укреплению партнерства, — говорится в информационном письме Белого дома.

В апреле стало известно, что стоимость пакета вооружений будет превышать $100 млрд.

Компания Lockheed Martin Corp планировала продать транспортные самолеты C-130, ракеты и радары в рамках этой сделки. Руководители компаний RTX Corp, Boeing Co, Northrop Grumman Corp также должны были присутствовать в Саудовской Аравии, однако Белый дом не подтвердил ни одного конкретного оборудования или производителя как часть потенциальной продажи.

Reuters не удалось выяснить, какое количество сделок — новые. По словам источников агентства, многие из них находились в процессе разработки в течение длительного времени.

Саудовская Аравия — крупнейший покупатель оружия США

Саудовская Аравия является крупнейшим покупателем американского оружия. В 2017 году Трамп предложил поставки вооружений на сумму около $110 млрд.

По состоянию на 2018 год было реализовано лишь $14,5 млрд из этих поставок, и Конгресс начал ставить под сомнение сделки после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Администрация Джо Байдена пыталась заключить оборонный пакт с Эр-Риядом в рамках более широкого соглашения, которое предусматривало бы нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем. Однако эти попытки не увенчались успехом.

В информационном письме не упоминается, разрешено ли Саудовской Аравии приобрести истребители F-35 компании Lockheed Martin, которыми королевство интересуется уже несколько лет.

Два знакомых с переговорами лица сообщили агентству, что стороны обсуждали возможную покупку Эр-Риядом самолетов F-35. Однако непонятно, позволит ли Вашингтон заключить такую сделку, которая предоставила бы Саудовской Аравии передовое оружие, уже используемое близким союзником США — Израилем.

Один из источников отметил, что вопрос “качественного военного преимущества” (которое гарантирует Израилю более современное американское оружие по сравнению с арабскими государствами) встает всякий раз, когда речь идет о подобных трансферах.

Израиль владеет самолетами F-35 уже девять лет и сформировал несколько эскадрилий.

Страны Персидского залива уже давно стремятся получить этот современный истребитель, оснащенный стелс-технологией, которая позволяет избегать обнаружения противником.

Если США дадут согласие на передачу, Саудовская Аравия станет второй страной на Ближнем Востоке после Израиля, которая сможет эксплуатировать самолеты F-35.

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