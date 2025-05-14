США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в июне — СМИ

Соединенные Штаты Америки выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге, который состоится в конце июня.

Об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Почему США против приглашения Зеленского на саммит НАТО

Как указано в сообщении, сейчас заявки направлены только четырем азиатским партнерам. Среди них — Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

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По словам источника, почти все союзники выразили Вашингтону свое удивление по этому поводу.

Кроме этого, этот вопрос могут поднять на неформальной встрече министров иностранных дел в Анталье, которая начнется 14 мая вечером.

Организация саммита НАТО в Гааге является одним из пунктов повестки дня. Официально никаких решений не ожидается из-за того, что встреча запланирована на 24-26 июня в Нидерландах в неформальном формате.

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