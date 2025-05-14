Трамп о переговорах между Украиной и РФ: Я думаю, что поступят хорошие новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время могут появиться позитивные новости относительно войны России против Украины.

Об этом он сказал журналистам 14 мая в Катаре после встречи с эмиром, пишет NBC News.

Трамп намекнул на возможные “хорошие новости”

— Я думаю, что сегодня и, возможно, завтра, а возможно, и в пятницу, придут хорошие новости, честно говоря, но это мы еще посмотрим, — сказал глава Белого дома.

Также Дональд Трамп сообщил, что до сих пор рассматривает возможность поехать в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, которые должны состояться в четверг, 15 мая.

Сейчас смотрят

— Я не знаю, приедет ли он (российский диктатор Владимир Путин — Ред.)… Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если бы мы могли закончить войну, я бы думал об этом. Завтра у нас все забронировано, вы это понимаете, — сказал президент США.

На вопрос журналиста о возможности участия в переговорах в четверг Трамп ответил, что, хотя у него плотный график, это не помешает ему присоединиться к встрече, “чтобы спасти много жизней”.

Глава Белого дома отметил, что не знает, приедет ли Путин, если его там не будет.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что Киев предложил американскому лидеру присоединиться к переговорам.

Он отметил, что участие Трампа могло бы стать дополнительным стимулом для Путина также приехать на эти переговоры.

Источник : NBC News

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.