В Германии могут возобновить призыв, если численности войск будет недостаточно — Писториус

Если количество желающих служить в армии окажется недостаточным, то Германия может вернуться к всеобщему военному долгу.

Об этом заявил министр обороны Борис Писториус, пишет издание Politico.

В своей первой речи в Бундестаге после формирования нового правительства Писториус сказал, что в текущем году будет старт новой программы добровольного военного набора. Ее цель – восстановление численности армии, которая пока недоукомплектованная.

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— Мы договорились, что сначала будем полагаться на волонтерство — службу, которая изначально добровольная и призвана поощрять молодых людей служить своей стране… Акцент также делается на “изначально”, на случай, если мы не сможем набрать достаточно добровольцев, — сказал Писториус.

Численность армии Бундесвера

По словам министра обороны, в Бундесвере в настоящее время на действительной службе около 181 500 военнослужащих. Это значительно меньше запланированного количества в 203 тыс. человек до 2031 году.

Несмотря на то, что в начале 2025 года набор вырос на 20%, Писториус предупредил: “у нас по-прежнему слишком мало людей для того, чего должны достичь наши вооруженные силы”.

Отмечается, что Германия приостановила обязательную военную службу в 2011 году. Ее восстановление ознаменовало бы серьезный поворот в политике, вызванный растущей угрозой со стороны РФ вместе с растущей обеспокоенностью относительно надежности гарантий безопасности США при президенте Дональде Трампе.

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