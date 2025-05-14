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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Вашингтон выступает против приглашения Зеленского на саммит в Гааге — ANSA

США не поддерживают приглашение Зеленского на саммит НАТО в Гааге
Фото: Факти ICTV

Вашингтон не поддерживает идею пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 24 июня в Гааге.

США не поддерживают приглашение Зеленского на саммит НАТО

Об этом сообщает агентство ANSA.

По состоянию на сегодняшний день приглашения получили лишь четыре страны из Азиатско-Тихоокеанского региона — Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

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– Почти все союзники выразили Вашингтону удивление по поводу этого выбора, – цитирует ANSA один из источников.

Этот вопрос, по данным издания, может быть поднят во время неформального заседания министров иностранных дел стран НАТО, которое пройдет вечером 14 мая в Анталии.

В то же время никаких решений по этому поводу на встрече не ожидается.

Также сообщается, что повестка дня саммита в Гааге, вероятно, будет “очень лаконична”, чтобы избежать конфликтных вопросов, которые могли бы обострить ситуацию со стороны потенциального кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Поддержка Украины со стороны НАТО

Несмотря на то, что Украина до сих пор не является членом НАТО, Североатлантический союз с начала полномасштабного вторжения России оказывает значительную военную, финансовую и гуманитарную поддержку Киеву.

Речь идет о поставках вооружения, ПВО, разведданных, обучении военных и усилении присутствия НАТО на восточном фланге.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что в рамках возможного мирного соглашения Крым может быть признан Россией, а вступление Украины в НАТО связывал с прекращением войны.

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НАТО, Саммит НАТО, США, Украина
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