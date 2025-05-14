Он хотел бы, чтобы я был там: Трамп не знает, приедет ли Путин в Стамбул

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не знает, появится ли российский диктатор Владимир Путин на переговорах по войне в Украине, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле (Турция).

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One на пути в Катар, пишет The Guardian.

Трамп не знает, приедет ли Путин в Стамбул

— Он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно… Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы это выясним, — сказал президент США.

Отмечается, что Трамп заявлял, что может посетить Турцию для переговоров в рамках своей рабочей поездки на Ближний Восток на этой неделе.

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Ранее спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявлял, что Трамп прибудет на переговоры в Стамбул, если туда приедет Путин.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп не поедет в Стамбул 15 мая, а отправит своих спецпосланников Кита Келлога и Стива Уиткоффа. По данным CNN, они будут участвовать во встрече в качестве наблюдателей.

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