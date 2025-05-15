В Америке стремительно распространяется вирус кори: в США, Мексике и Канаде более 4 тыс. случаев
В Америке растет заболеваемость корью. По официальным данным, общее количество подтвержденных случаев в США, Канаде и Мексике превысило 4 тыс.
Крупнейшая вспышка кори за последние 10 лет
Согласно статистике Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), в Соединенных Штатах зарегистрировано более тысячи случаев кори, преимущественно в штатах Техас, Нью-Мексико, Канзас, Оклахома и Огайо.
В Техасе зафиксировано 717 инфицированных в 32 округах. Больше всего пострадала меннонитская община в округе Хейнс, где болезнь диагностировали у более чем 1,7% населения.
Всего в США от болезни умерли трое невакцинированных людей: двое детей в Техасе и один взрослый в Нью-Мексико.
Эксперты предупреждают, что в общинах с низким уровнем иммунизации вирус может циркулировать длительное время.
Ситуация в Канаде также вызывает беспокойство. В Онтарио с октября 2024 года зафиксировано 1 440 случаев, а еще примерно 400 — в Альберте.
За последнюю неделю здесь заболело 200 человек. Это самая большая вспышка кори в Канаде за последние десятилетия.
В мексиканском штате Чиуауа зарегистрировано 1 194 случая кори и один летальный случай. Власти пытаются локализовать вирус.
Вакцинация — главная защита
Специалисты напоминают, что корь — крайне заразное заболевание, но его можно полностью предупредить с помощью вакцины КПК (корь, паротит, краснуха).
Снижение уровня вакцинации среди детей по причине пандемии коронавируса и рост числа отказов по религиозным и личным основаниям стали главными факторами новой вспышки.
Эксперты призывают граждан проверить статус вакцинации и при необходимости сделать прививку или ревакцинацию.