Делегации Украины, США и России встретятся в Стамбуле завтра — СМИ

В Стамбуле завтра соберутся министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, делегации США, Украины и РФ, возглавляемые Марко Рубио, Рустемом Умеровым и Владимиром Мединским соответственно.

Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на источники.

Делегации Украины, РФ и США завтра будут в Стамбуле

— Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с госсекретарем Марко Рубио, делегация Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым и делегация РФ во главе с Владимиром Мединским завтра будут в Стамбуле, — говорится в сообщении.

Агентство dpa со ссылкой на источники также сообщило, что переговоры о прекращении войны между украинскими и российскими делегациями перенесены на завтра.

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Трехсторонние форматы переговоров

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоится серия переговоров в разных форматах.

Источник в МИД Турции сообщил Reuters, что в Стамбуле готовят трехсторонние встречи с участием США, Украины, Турции и отдельно — России, Украины, Турции.

— На повестке дня — трехсторонние встречи между США, Украиной и Турцией, а также между Россией, Украиной и Турцией, — сказал собеседник агентства.

По его словам, “пока не подтверждено, состоится ли четырехсторонняя встреча” с участием США, России, Украины и Турции.

Трамп возвращается в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп сообщил, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу после завершения визитов в три страны Персидского залива. Однако, по его словам, конечный пункт назначения остается неопределенным.

Как пишет Reuters, ранее Трамп предполагал возможную остановку в Стамбуле для проведения переговоров по ситуации в Украине. Однако в среду представитель администрации президента заявил, что такой вариант развития событий маловероятен.

— Мы отправляемся завтра, как вы знаете. Почти неизвестно место назначения — потому что будут звонки: Можете ли вы быть здесь? Можете ли вы быть там? Но, вероятно, завтра мы вернемся в Вашингтон, — сказал Трамп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 15 мая назначил делегацию для “участия в переговорном процессе по достижению справедливого и устойчивого мира”.

Главой делегации является министр обороны Рустем Умеров. Среди участников — первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, — заместитель председателя Службы безопасности Александр Поклад.

Сегодня состоялась встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана в Анкаре. Главной темой переговоров стали шаги к достижению мира и обеспечению безопасности.

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