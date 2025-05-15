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Валентина Летяк, редактор ленты

Иран готов подписать ядерную сделку с Трампом в обмен на снятие санкций — NBC News

Ядерная сделка Ирана и США: Тегеран назвал условие
Фото: Depositphotos

Тегеран готов подписать ядерную сделку с президентом США Дональдом Трампом при определенных условиях в обмен на отмену экономических санкций.

Об этом заявил главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в интервью NBC News.

Ядерная сделка Ирана и США: Тегеран назвал условие

По его словам, Иран обязуется никогда не создавать ядерное оружие, избавиться от запасов высокообогащенного урана, который может быть использован как оружие, согласится обогащать уран только до низших уровней, необходимых для гражданского использования, а также позволит международным инспекторам контролировать этот процесс, в обмен на немедленное снятие всех экономических санкций.

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Когда его спросили, согласится ли Иран подписать соглашение сегодня, если эти условия будут выполнены, Шамхани сказал: “Да”.

Он заверил, что это все еще возможно, “если американцы будут действовать так, как они говорят”, подчеркнув, что это также может улучшить отношения Тегерана с Вашингтоном.

Этот разговор состоялся всего через несколько часов после того, как Трамп предложил Ирану “оливковую ветвь”, которая сопровождалась угрозами об усилении санкций, если Иран не согласится на ограничение ядерной программы.

Шамхани выразил разочарование тоном Трампа и его угрозами.

— Он говорит об оливковой ветви, которой мы не видели. Это все колючая проволока, — сказал он.

США и Иран ведут переговоры по ядерной программе уже несколько недель. Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф назвал последний раунд в Маскате, столице Омана, обнадеживающим, а министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи — тяжелыми, но полезными.

— Обогащение урана — это вопрос, от которого Иран не откажется, и в нем нет места для компромисса. Однако его масштабы, уровни или объемы могут измениться на определенный период, что позволит укрепить доверие, — сказал дипломат.

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Источник: NBC News
Иран, Дональд Трамп, США, Уран, Ядерна зброя
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